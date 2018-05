Von Michael Tietz

230 Autos funkeln auf dem Markt

GEWERBEVEREIN Schau und verkaufsoffener Sonntag in Gladenbach

Gladenbach Autos so weit das Auge reicht. Ob kleiner Stadtflitzer oder Luxuskarosse – die Auswahl ist am Wochenende in Gladenbach groß. Mehr als 230 Fahrzeuge von 24 Fabrikaten gibt es bei der 44. Automobilausstellung in der Innenstadt zu sehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018