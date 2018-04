24-Jähriger muss in Psychiatrie

Der 24-jährige Angeklagte aus Steffenberg kommt in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seinen Freund im August vergangenen Jahres in Niederhörlen mit einem Messer töten wollte. Er handele in Gottes Auftrag, soll er beim Tatgeschehen gesagt haben. Der Freund überlebte nur dank einer Not-OP. Ein Gutachter attestierte dem Angeklagten eine krankhafte seelische Störung. Er leide an einer paranoiden-halluzinatorischen Schizophrenie, die sehr hartnäckig sei, so Dr. Rolf Speier. (Foto: Röder)