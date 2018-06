2400 schlemmen bei der Dagobertshäuser Landpartie

Von Christian Röder

Alfons Schuhbeck, Frank Rosin, Horst Lichter, Nelson Müller, Hans Neuner, Cornelia Poletto ... Die Liste der Starköche, die bei der sechsten Dagobertshäuser Landpartie aufgetischt haben, ist lange – und köstlich. Über 50 Stände ließen die Herzen der 2400 Genuss-Liebhaber am Sonntag höher schlagen. (Foto: Röder)

Marburg-Dagobertshausen 2400 Genuss-Liebhaber – so viele wie noch nie – hat die sechste Auflage der Dagobertshäuser Landpartie am Sonntag auf das Hofgut in dem Marburger Stadtteil gelockt.