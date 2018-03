300 Demonstranten fordern Solidarität mit Kobane

KUNDGEBUNG Lautstarke Unterstützung für die umkämpfte Kurdenhochburg / Friedlicher Prostest gegen die IS-Terrormiliz

Marburg (kse). Etwa 300 Menschen haben am Samstag in Marburg gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und für die Unterstützung der Kurden in Syrien und dem Nordirak demonstriert.

Copyright © mittelhessen.de 2014