3000 Euro für Hospizdienst

Zur Spendenübergabe versammelten sich Matthias Ullrich, Vorsitzender des Hospizdienstes, Koordinatorin Doris Pitzer sowie der Schatzmeister Werner Klingelhöfer.

Das Buch hatte Manfred Roth anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Unternehmens Ende des vorigen Jahres vorgestellt.

Die Spende ist für den flächendeckenden Ausbau des ambulanten Hospizdienstes Immanuel im Hinterland bestimmt. Die meisten Menschen möchten ihre letzte Lebensphase gerne dort verbringen, wo sie gelebt haben. In dieser Zeit stehen rund 65 Ehrenamtliche des Hospizdienstes Immanuel den Menschen in ihrer gewohnten Umgebung helfend und Trost spendend zur Seite.

Manfred Roth sagte: „Die Begleitung von Menschen am Ende ihres Lebens ist ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Deshalb war es mir ein großes Anliegen, die Hospizarbeit zu unterstützen. Ich bin sehr dankbar, dass mein Buch auf großes Interesse gestoßen ist und die Verkaufsaktion so erfolgreich war.“

Manfred Roth hatte sich nach der Buchveröffentlichung entschlossen, sein mit Bildern über 300 Seiten umfassendes Werk zum Preis von 20 Euro abzugeben. Manfred Roth dankte Michael Link von der Buchhandlung Stephani in Biedenkopf für seine Beratung und für seinen Einsatz beim Buchverkauf. Sein Dank diesbezüglich gilt auch der christlichen Bücherstube, Biedenkopf sowie eigenen Mitarbeitern. Vier Jahre habe er an „Vom Handwerksbetrieb zum Weltmarktführer – ein Leben für das Familienunternehmen“ gearbeitet, sagte er am Rande der Festveranstaltung zum 70. Geburtstag des Unternehmens im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Ich habe eine innerliche Verpflichtung gefühlt, die Geschichte des Unternehmens festzuhalten“, so Manfred Roth damals im Gespräch mit seiner Tochter Anne-Kathrin. Dies hat er auf den über 200 Seiten getan. Dabei legt der Unternehmer wert darauf, dass es keine Chronik ist – „es sind meine persönlichen Erlebnisse der vergangenen Jahrzehnte, gespickt mit der einen oder anderen Anekdote“, sagte Roth bei den Feierlichkeiten.

Matthias Ullrich erklärte: „Das Buch und die Spende zeigen einen doppelten Segen. Einmal ist die Roth Firmengeschichte ein wirklicher Segen für unsere Region gewesen und ist es noch heute. Zum anderen wusste Manfred Roth mit seiner unternehmerischen Kompetenz und dem Fortune seiner Firma sich immer dem sozialen Miteinander in der Region verpflichtet. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung.“ Damit könne man aktuelle Vorhaben besser verwirklichen, resümierte Matthias Ullrich. Etwa für die Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter.

In einem Qualifikationskurs inklusive Praktikum werden sie intensiv auf ihren Dienst in der psychosozialen Begleitung vorbereitet. Derzeit findet bereits der zehnte Kurs seit der Gründung im Jahr 2004 statt. Seit September bietet der Hospizdienst zudem neben dem regelmäßig stattfindenden Trauercafé in Gladenbach ein weiteres Trauercafé in Biedenkopf an. Die Termine für die Trauercafés gibt es im Internet unter www.hospizdienst.net.

Der Hospizdienst Immanuel arbeitet eng mit Ärzten und Pflegediensten zusammen

Der Hospizdienst übernimmt eine wichtige Funktion in der ganzheitlichen Begleitung von Schwerstkranken, Sterbenden und ihren Angehörigen. Dies ist in vertrauter Umgebung zuhause, in Krankenhäusern oder in Senioren- und Altenpflegeheimen möglich.

Der Hospizdienst Immanuel arbeitet auf Grundlage des christlichen Menschenbildes. Er arbeitet eng mit Pflegediensten, Ärzten, Palliativmedizinern und Seelsorgern zusammen. Die Mitarbeiter begleiten Menschen unabhängig von ihrer Erkrankung, Geschlecht, Alter, Herkunft, Konfession und Weltanschauung. (crö)