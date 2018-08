Von Edgar Meistrell

31 Kutschen meistern Hindernisse

BREITENSPORT Angelburger Gastgeber sind von der Resonanz positiv überrascht

Angelburg-Gönnern Es sind für diesen Sommer fast optimale Verhältnisse für die Kutscher und ihre Pferde. 31 Teams treten bei neun Wettbewerben am Haflingerhof in Gönnern an.

