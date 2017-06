32-Jähriger wird bei Streit schwer verletzt

MARBURG/GIESSEN Bei einem Streit zweier Männer in der Marburger Biegenstraße in der Nacht zu Mittwoch hat einer der Kontrahenten schwere Verletzungen erlitten.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei begann die Auseinandersetzung gegen 2.20 Uhr vor einem Hotel in der Biegenstraße und verlagerte sich im weiteren Verlauf an das Lahnufer unterhalb einer Gaststätte am Gerhard-Jahn-Platz. Hier setzte sich der Konflikt in der Lahn fort. Dabei erlitt ein 32 Jahre alter Marokkaner, der im Landkreis Gießen wohnhaft ist, erhebliche Schnittverletzungen am Oberkörper.

Der 26-jährige Kontrahent erlitt leichtere Blessuren und wurde festgenommen. Der im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnende algerische Staatsangehörige befindet sich noch in ärztlicher Behandlung im Klinikum. Der Ältere musste noch in der Nacht in der Uni-Klinik operiert werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Von der bei der Auseinandersetzung benutzten Waffe fehlt momentan jede Spur.

Anzeige

Bei ihren Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatablauf bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe:

- wer hat vor dem Hotel in der Biegenstraße einen Streit bemerkt?

- wer hat die folgende Auseinandersetzung an der Lahn beobachtet?

Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg unter der Nummer (06421) 4060 in Verbindung. (red)