40 Aussteller zeigen Ideen

WEIHNACHTSMARKT Vereinsgemeinschaft Bad Endbach lädt ein

Bad Endbach. Die Vereinsgemeinschaft Bad Endbach veranstaltet am zweiten Advent (9. Dezember) den traditionellen Weihnachtsmarkt in und am Kur- und Bürgerhaus. Rund 40 Aussteller warten mit Geschenk- und Dekorationsideen fürs anstehende Weihnachtsfest auf.

