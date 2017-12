4000 Euro Belohnung für Hinweise

Marburg Vor einem halben Jahr ist in Marburg auf den Mitarbeiter eines Pizzaservices geschossen worden. Die Ermittler haben keine Hinweise auf die Täter. Jetzt gibt es eine Belohnung von 4000 Euro.

Am 21. Mai betraten nach Angaben der Polizei zwei bislang unbekannte Täter gegen 1.20 Uhr den Verkaufsraum des Pizza-Lieferservices „Avanti“ in der Afföllerstraße 90c in Marburg. Vermutlich hatten es die bisher Unbekannten auf die Tageseinnahmen angesehen.

Beide waren maskiert. Einer der Täter hatte eine Schusswaffe und der andere einen Elektroschocker bei sich. Als sich ihnen ein Mitarbeiter der Pizzeria in den Weg stellte, wurde zweimal auf ihn geschossen. Einer der Schüsse traf den Mann im Bauch. Er wurde schwer verletzt und überlebte die Tat.

Die Täter flüchteten wahrscheinlich über den angrenzenden Parkplatz eines Baumarktes, ohne die Tageseinnahmen mitzunehmen. Der Schütze war etwa 1,70 Meter groß und von normaler bis trainierter Statur. Sein Mittäter war mit geschätzten 1,80 Metern etwas größer und ebenfalls von normaler, unauffälliger Figur. Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verlaufen sind, wenden sich die Staatsanwaltschaft sowie die Kriminalpolizei nun erneut an die Öffentlichkeit. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags. Wer am Tattag oder auch vorher Wahrnehmungen gemacht hat oder andere wichtige Tipps geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei Marburg unter (0 64 21) 40 60 wenden.

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wird von Seiten der Staatsanwaltschaft Marburg eine Belohnung in Höhe von 4000 Euro ausgesetzt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtspersonen bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. (ll)