42-Jähriger sticht auf Bekannten ein

Im Verlauf des Streits fügte der unter Alkoholeinfluss stehende 42-Jährige seinem ebenfalls alkoholisierten Bekannten mit einem Messer mehrere Stichverletzungen im Oberkörper zu. Das berichteten die Staatsanwaltschaft Siegen, die Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen sowie die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Im Anschluss begab sich das Opfer, das ebenfalls in Bad Laasphe wohnt, zu Fuß nach Hause. Eine Nachbarin entdeckte den Mann dort am Mittwochmittag in seiner Wohnung und informierte die Polizei. Der lebensgefährlich Verletzte wurde sogleich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Dabei wurde auch das mutmaßliche Tatwerkzeug aufgefunden und von der Polizei sichergestellt.

Das Tatmotiv ist nach derzeitigem Kenntnisstand im persönlichen Bereich zu suchen. Der 42-Jährige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen dem Haftrichter beim Amtsgericht Bad Berleburg vorgeführt. Er verkündete den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und schickte den 42-Jährigen in Untersuchungshaft. (red)