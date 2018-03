50-Kilo-Weltkriegsbombe in Marburg entschärft

Bauarbeiter haben am Dienstagnachmittag in Marburg eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. (Archivfoto: Polizei)

Auf dieser Karte ist zu erkennen, in welchem Radius die Anwohner im Marburger Norden ihre Wohnungen verlassen mussten. Betroffen waren rund 1000 Menschen. (Foto: Polizei Mittelhessen)

MARBURG Eine 50 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag in der Marburger Nordstadt gefunden worden. Der Blindgänger wurde noch am Abend entschärft. Rund 1000 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.