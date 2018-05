Von Sascha Valentin

70 Wanderer trotzen der Hitze

KIRMES Von Niedereisenhausen geht’s zum Camp Lachenwald

Steffenberg-Niedereisenhausen Trotz Hitze haben sich am Samstagmittag am Festplatz in Niedereisenhausen rund 70 Teilnehmer auf den Weg zur Kirmeswanderung gemacht.

Copyright © mittelhessen.de 2018