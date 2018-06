750 sehen das Vorrunden-Aus

Fotostrecke Rudel sieht deutsche Niederlage

„Das darf nicht sein! Nein!“, schreit ein Fan beim Public Viewing im Kirschenmarktfestzelt wenige Sekunden nach dem Abpfiff: „Wir sind draußen!“

Ein Fan analysiert: „Teilweise lief das Spiel wie in Zeitlupe. Wir hätten nach vorne gehen müssen!“

Kurz zuvor war nochmals banges Warten angesagt: War es ein Tor der Südkoreaner oder Abseits? Der Videobeweis brachte die bittere Erkenntnis – und Kopfschütteln bei so manchem deutschen Fan.

„Das war der Todesstoß für unsere Jungs“, sagt ein junger Mann aus Bad Endbach. Er analysiert: „Wir haben uns bereits in der ersten Halbzeit zu sehr gehen lassen. Teilweise lief das Spiel wie in Zeitlupe. Wir hätten nach vorne gehen müssen. Da war keine Energie.“ Dass Deutschland jetzt nicht länger bei der WM dabei ist, dazu sagt der Bad Endbacher nur: „Verdient! Mehr war mit der Leistung nicht drin.“

Festwirt Klaus Weingärtner ist ebenfalls sichtlich enttäuscht – nicht über die Anzahl derer, die die Partie im Festzelt schauen, sondern ob der Leistung von Jogis Jungs.

Im Anschluss an die Partie war es an den DJs Mexcel und Max Schweißhelm, die Leute wieder in Stimmung zu bringen. Ab 20 Uhr legten sie auf.

Übrigens: Bürgermeister Peter Kremer nutzte das Public Viewing, um schon mal den Schallmesser für die Wahl der Kirschenkönigin am Freitag zu testen. Das funktionierte tadellos – obwohl der Jubel im Zelt nach diesem Spieltag eher verhalten war ...