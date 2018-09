7500 Menschen bei #wirsindmehr in Marburg

Die Veranstaltung hatte die Stadt Marburg mit Magistrat und Stadtverordnetenversammlung nach den Ereignissen in Chemnitz ins Leben gerufen. "Marburg steht zusammen gegen Rechtsextremismus“, so Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). „Wir freuen uns über jede Einzelne und jeden Einzelnen, der das am Freitag mit uns öffentlich zeigt“, hatte Spies bereits am Donnerstag betont.

Um 17 Uhr hat die gemeinsame Demonstration am Erwin-Piscator-Haus in der Biegenstraße begonnen. Danach ging es für die Teilnehmer in Richtung Oberstadt. Die Abschlusskundgebung findet aktuell auf dem Marktplatz statt.

Sprechen werden dort neben dem Oberbürgermeister unter anderem die Vizepräsidentin der Philipps-Universität, Professorin Evelyn Korn, der Dekan der evangelischen Kirche, Burkhard zur Nieden, und Friedens- und Konfliktforscherin Professor Maximiliane Jäger-Gogoll; außerdem Georg Simonsky (SPD), der als Teilnehmer der Gegendemonstration vom Samstag in Chemnitz mit einer Besuchergruppe von Rechtsextremen angegriffen und bedroht worden war.

Im Beschluss des Stadtparlamentes zu #wirsindmehr heißt es im Wortlaut: „Die Stadtverordnetenversammlung verurteilt die pogromähnlichen Ausschreitungen in Chemnitz. Es ist Aufgabe des Staats, alle Menschen vor Gewalt zu schützen. Zugleich beginnt der Kampf gegen Rechtsextremismus in den Kommunen. Wir sagen deshalb gemeinsam: In Marburg ist kein Platz für rechtsextremistisches Gedankengut! Die Aufklärung von Menschen, das Abbauen von Vorurteilen und das Gestalten eines friedlichen Zusammenlebens sind gemeinsame Aufgabe von Kommune und Bürgerinnen und Bürger.“

Aufgrund der vielen Anmeldungen von Vereinen, Gruppen und Organisationen als Unterstützer und Rückmeldungen etwa auf Facebook gingen die Veranstalter bereits im Vorfeld von einer vierstelligen Teilnehmerzahl aus.

Etwa 3500 Menschen haben Anfang 2015 das letzte Mal in der Universitätsstadt gegen Rechtsextremismus protestiert. Damals fand ebenfalls auf dem Marktplatz eine Anti-Pegida-Demo statt. Auch im Rahmen dieser Aktion gab es damals einen Demonstrationszug durch die Stadt.

Ausführlicher Bericht, ein Video und weitere Bilder folgen im Laufe des Abends.