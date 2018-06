84-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Laut Polizei fuhr ein 27-Jähriger aus dem Kreis Gießen gegen 9.20 Uhr mit einem Skoda Octavia von Damm in Richtung Oberwalgern. Nach Angaben von Zeugen kam er in einer Kurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in den entgegenkommenden Renault des Seniors.

Der 84-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 27-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurde zur Klärung des genauen Unfallablaufs ein Gutachter hinzugezogen. Zudem wurden beide Fahrzeuge, die jeweils einen Totalschaden erlitten, wurden sichergestellt. Die Landesstraße 3048 war nach dem Unfall für Ermittlungsmaßnahmen sowie für Bergungs- und Räumarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Aktuell laufen noch die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn, die laut Polizei bis circa 13.30 Uhr abgeschlossen sein dürften. (red)