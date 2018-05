Von Hartmut Bünger

99 Prozent für die Bankenfusion

Finanzen Vertreter der VR Bank Biedenkopf-Gladenbach stimmen der Fusion zu

Biedenkopf Um 21.14 Uhr recken 249 Menschen in der Aue Eventhalle ihre Stimmkarten in die Höhe – 99 Prozent der Mitglieder in der Vertreterversammlung der VR Bank Biedenkopf-Gladenbach. Damit ist der Weg frei zur Fusion mit den Volksbanken Dill und Herborn-Eschenburg.

