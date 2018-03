Ab Donnerstag  gibt es die Karten

Am Donnerstag, 1. März, startet der offizielle Vorverkauf für die beiden Hauptattraktionen der Schlossfestspiele in Biedenkopf. Zwei Musicals stehen im Schlosshof auf dem Programm. Für Erwachsene geht es mit der „Roten Gräfin“ in die Zeit des Beginns der deutschen Demokratie. Auf junge Musical-Fans wartet Ritter Rost auf seiner Eisernen Burg.

Nach dem Erfolg der Musical-Weltpremiere von „Die Hatzfeldt“ von Paul Graham Brown und Birgit Simmler im Sommer 2017 kehrt Sophie von Hatzfeldt vom 3. bis 12. August 2018 jeweils freitags bis sonntags ab 20 Uhr zurück auf die Schlossbühne.

Daneben steht eine Premiere an. Zum ersten Mal gibt es bei den Schlossfestspielen Biedenkopf ein Kindermusical. Vom 15. Juni bis zum 20. August steht sonntags um 16.30 Uhr die Musical-Uraufführung für „Ritter Rost und das Gespenst“ auf dem Programm, ein extra für die Bühnensituation im Biedenkopfer Schlosshof zugeschnittenes Kinderstück mit origineller Ausstattung.

Tickets sind erhältlich bei allen Vorverkaufsstellen von ADticket, in der Tourist-Info Biedenkopf, Hainstraße 63, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, sowie Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14-16 Uhr oder im Internet auf www.schlossfestspiele-biedenkopf.de. Die Karten für „Die Hatzfeldt“ kosten je nach Platzkategorie 28,50 bis 32.90 Euro. Die Tickets für „Ritter Rost“ kosten für Kinder 9 Euro, für Erwachsene 12 Euro. (red)