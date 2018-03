VON EDGAR MEISTRELL

Ab Samstag steht der Traktor still

BAUHOF Winterdienst in Steffenberg ist in Gefahr / Parlament muss entscheiden

Steffenberg-Niedereisenhausen. Der Rost nagt an zweien der vier Fahrzeuge des Steffenberger Bauhofs. Bereits Samstag läuft die Zulassung für den Traktor ab. Ab Februar steht der Kleinlastwagen still. Also müssen nun schnellstmöglich zwei neue Fahrzeuge angeschafft werden, sonst ist beispielsweise der Winterdienst in Gefahr.

