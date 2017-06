Von Christian Röder

Ärztegeld sorgt für dicke Luft

PRAXISNACHFOLGE Gleiches Ziel, unterschiedliche Ansichten im Dautphetaler Parlament

Dautphetal Die Ärzteversorgung in Dautphetal sicherstellen – das wollen alle Fraktionen in der Gemeinde. Doch wie das funktionieren soll, dazu haben die Kommunalpolitiker unterschiedliche Ansichten. Das sorgte am Montag für ordentlich Zwist in der Gemeindevertretung.

Copyright © mittelhessen.de 2017