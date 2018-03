Aktenzeichen XY: Polizei rollt Mordfall nach 30 Jahren neu auf

Moderator Rudi Cerne blickt am Mittwoch, 28. März, in der Sendung "Aktenzeichen XY ...ungelöst" zurück auf einen Mordfall, der unter anderem einen Bezug ins Hinterland hat. (Archivfoto: Balk/dpa)

Frankfurt/Biedenkopf Ein 30 Jahre zurückliegender Mordfall rückt erneut in den Fokus der Mordkommission Frankfurt. Der Fall hat womöglich auch eine Verbindung nach Biedenkopf. Er wird am Mittwoch, 28. März, in der Sendung Aktenzeichen XY vorgestellt.