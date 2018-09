Alma Beck wird am Montag 100 Jahre alt

Sie wuchs bei ihrer Mutter, ihren Großeltern und ihrer Tante im Angelburger Ortsteil Lixfeld auf. Mit ihren Verwandten machte sie gerne Hausmusik und brachte sich das Waldzitherspielen in ihrer Jugend selbst bei.

Nach der Schule arbeitete Alma Beck sieben Jahre im Haushalt eines Professors in Gießen. Danach kehrte sie in ihr Heimatdorf Lixfeld zurück. Anschließend war sie für einige Jahre in einem Betrieb, der in Wolzhausen Nivelliergeräte herstellte, tätig.

Leise pfeifend in den Grünanlagen

Alma Beck ist Mitglied der Freien Christengemeinde in Lixfeld gewesen und sang dort im Chor. Der Glaube ist ihr sehr wichtig, denn die Hundertjährige findet darin immer wieder Kraft und Freude. Seit Juli 2010 lebt sie im Altenpflegeheim Kronberg. Alma Beck spielt täglich auf ihrer Waldzither und singt gerne dazu. Manchmal begleitet sie auch musikalische Kleingruppen im Altenheim auf ihrem Instrument.

Außerdem bewegt sich Beck gerne leise pfeifend über die Wohnbereiche und Grünanlagen. Ihren 100. Geburtstag verbringt die Jubilarin mit ihren Neffen, die nach Ewersbach kommen. (mtz)

Was passierte vor 100 Jahren?

1918, im Geburtsjahr von Alma Beck, gibt es noch das Deutsche Kaiserreich und den Ersten Weltkrieg, der im November endet. Frauen erlangen im November in Deutschland das Wahlrecht. In Berlin wird die Revolution ausgerufen, das Deutsche Reich wird Republik, die „Weimarer Republik“. In Deutschland wird letztmals ein Adelstitel vergeben. Die russische Zarenfamilie wird ermordet. Max Planck erhält den Physik-Nobelpreis. Geboren werden in diesem Jahr der südafrikanische Anti-Apartheid-Kämpfer und Politiker Nelson Mandela, der schwedische Regisseur Ingmar Bergman, der US-amerikanische Komponist Leonard Bernstein, die US-amerikanische Schauspielerin Rita Hayworth und der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt. 1918 sterben August Oetker, der Erfinder des Backpulvers, außerdem der französische Komponist Claude Debussy. (Quelle: Wikipedia) (jli)