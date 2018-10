Am 2. November soll der Verkehr wieder rollen

Gladenbach Die Bauarbeiten in der Gladenbacher Innenstadt biegen auf die Zielgerade ein. Seit dem 30. August wird die Teichstraße erneuert. Rund 470 000 Euro lässt sich der Bund dies kosten. „Die Sanierung wird fristgerecht abgeschlossen“, teilte am Donnerstag Sonja Lecher von Hessen Mobil mit. In einer Woche – am Freitag, 2. November – soll das 270 Meter lange Teilstück der Bundesstraße 255 wieder für den Verkehr freigegeben und damit die Umleitungen aufgehoben werden. (mi)