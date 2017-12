An Silvester böllern – aber richtig!

Der Kreisbrandinspektor warnt insbesondere vor nicht geprüften illegal eingeführten oder selbst gebastelten Knallkörpern. Aber auch der unachtsamen Umgang mit geprüften Feuerwerkskörpern kann eine Gefahr darstellen.

Da Feuerwerkskörper ganz besonders Kinder faszinieren, sollten die Eltern mit dem Nachwuchs über die Gefahren reden, rät Schäfer. Und: „Wer umsichtig und verantwortungsvoll mit Böllern umgeht, kann als Vorbild manche schwere Verletzung oder auch Brände verhindern.“

Damit bei der Silvesterknallerei nichts schief geht, gibt der Fachbereich Gefahrenabwehr des Landkreises Marburg-Biedenkopf Tipps:

Feuerwerkskörper, die in Deutschland zum Verkauf freigegeben sind, müssen über eine Prüfnummer der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) verfügen.

Feuerwerkskörper und Raketen sind Sprengstoff und gehören nicht in die Hände von Jugendlichen unter 18 Jahren. Feuerwerk darf niemals am Körper, etwa in Jacken- oder Hosentaschen, getragen werden.

Wer Feuerwerkskörper verwendet, sollte unbedingt die Gebrauchshinweise der Hersteller beachten. Die Anweisung am besten schon vor der Party – mit noch klarem Kopf – lesen. Feuerwerkskörper können schwerste Verletzungen verursachen. Feuerwerkskörper nach dem Anzünden deshalb nicht in der Hand halten, sondern sofort wegwerfen – allerdings niemals blindlings und unkontrolliert. Niemals auf Menschen, Tiere, stehende oder fahrende Fahrzeuge, Häuser und Balkone zielen. Auf ausreichend Sicherheitsabstand achten.

Raketen in große Flaschen stellen, die wiederum in einem Kasten stehen. Die Flugrichtung so wählen, dass die Rakete nicht in Häuser, auf Balkone oder brennbares Material fliegen kann. Raketen niemals bündeln, da ungleiche Zündungen zu Kursabweichungen führen.

Bei fächerförmigem Feuerwerk beträgt die Neigung bis zu 30 Grad, was für Gebäude und Menschen gefährlich sein kann. Daher diese Fächer nur auf freiem Feld zünden.

Experten empfehlen, Balkon und Terrasse leer zu räumen und alle Fenster im Haus zu schließen

Wenn Feuerwerkskörper nicht zünden, keinesfalls nachkontrollieren oder nachzünden. Blindgänger mit Wasser übergießen, um ein späteres unkontrolliertes Zünden zu verhindern.

Böller und Raketen sind in unmittelbarer Nähe von Fachwerkhäusern, Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen verboten.

Himmelslaternen sind verboten.

Die Wohnung an Silvester vor Brandgefahren schützen: Möbel und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen entfernen; Fenster und Türen – auch Dach- und Kellerfenster –geschlossen halten. (red)

Sollte dennoch etwas passieren...

Ruhe bewahren und sofort den Notruf 112 wählen.

Ist das Feuer noch im Entstehen, schnellstens erste Löschversuche unternehmen – aber nur, wenn das ohne Selbstgefährdung möglich ist.

Nie verqualmte Räume betreten. Dort bilden sich tödliche Gase. Tür schließen, Feuerwehr alarmieren und vor dem Haus auf die Einsatzkräfte warten.

Andere Menschen im Haus warnen; sich selbst in Sicherheit bringen; anderen bei Bedarf helfen.

Wenn beim Brand der Ausweg über die Treppe nicht möglich ist: In einen sicheren Raum gehen, alle Türen schließen und am geöffneten Fenster Helfer aufmerksam machen.

Brandverletzungen mit Wasser kühlen, dann abdecken, nach Möglichkeit steriles Verbandmaterial – zum Beispiel aus dem Auto-Verbandkasten – benutzen.