Von Sascha Valentin

"Andres": Mehr als ein Geschäft

EINKAUFEN Dorfladen war Treffpunkt und Mittelpunkt des dörflichen Lebens in Silberg

Dautphetal-Silberg In Silberg ist am Freitag eine Ära zu Ende gegangen: Nach über 80 Jahren hat dort der letzte verbleibende Dorfladen dicht gemacht. Dabei war „Andres“, so der Hausname, stets mehr als nur ein Geschäft, wie die Besitzerinnen Christa und Doris Muth verraten.

