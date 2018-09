Anerkennende Pfiffe - da setzt es Pfefferspray

Am Montag um 17.40 Uhr pfiff der 14-jährige Schüler, der an der Bushaltestelle vor dem Eingang des Schlossbergcenters stand, einer vorbeigehenden Jugendlichen hinterher. Deren Begleiter quittierte das, in dem er sich dem Jugendlichen zuwandte und ihm mehrfach Pfefferspray ins Gesicht sprühte.

Copyright © mittelhessen.de 2012