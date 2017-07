April, April: Auch ohne Krad schnell

Von Edgar Meistrell

Es wäre ja auch wirklich zu schön gewesen, wenn die Gladenbacher Feuerwehr nun noch schneller unterwegs sein würde, als sie es ohnehin schon ist. Die Idee mit den Motorrädern für unsere 1. April-Geschichte kam übrigens von Wehrführer Michael Kreide, wofür wir ihm an dieser Stelle danken.

Überhaupt sind die Feuerwehren aus der Region schon seit vielen Jahren sehr kreativ, wenn es um nette Geschichten zu diesem besonderen „Spaß“-Tag geht.

Die Tradition des „in den April schicken“ geht angeblich auf das Jahr 1618 zurück und soll in Bayern entstanden sein. Mit Auswanderern gelang die dann sogar bis nach Nordamerika.

Den „Aprilscherz“ als Begriff gibt es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Es gibt verschiedene Erklärungen, warum gerade dieser Tag einer der Streiche ist. Eine ist das Aprilwetter, was ja auch bekanntlich tut, was es will. Es gibt auch historische Ereignisse, die zur Begründung herangezogen werden.

Fest steht: Nicht nur daheim, auch in vielen Medien freuen sich die Menschen darauf, sich mal was auszudenken, und es dann sehr glaubhaft zu verpacken.