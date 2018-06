Arbeiten an der B 62 laufen nach Plan

Die erste Bauphase endet in dieser Woche. Dann folgt die große Vollsperrung, die bis 27. Juli dauern soll, wenn denn alles planmäßig verläuft. In Eckelshausen und der Strecke bis nach Biedenkopf muss die Asphaltdecke komplett weggefräst werden. Dann folgen auch weitere Tiefbauarbeiten. Parallel dazu wird der Bürgersteig mit Radweg bereits wieder neu hergestellt. Die großräumige Umleitung führt dann in beiden Richtungen über die B 62 (Wallau), die B 253 (Breidenbach), die Landesstraße nach Steffenberg und Hommertshausen.