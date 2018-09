Asphaltdecke kommt in den Herbstferien

Konkret geht es um das Teilstück der Hohenfelsstraße zwischen den Abzweigen zur Karlshofstraße und der Schwarzackerstraße. Der Untergrund ist hier im Steigungsbereich nicht asphaltiert, sondern gepflastert. Dort besteht die Fahrbahndecke aus Pflastersteinen. Und an denen hat der Zahn der Zeit genagt. Tiefe Fugen, Bodenwellen, Risse – kurz, die Ortsdurchfahrt hier ist in einem schlechten Zustand. Die Arbeiten sollen in den Herbstferien abgeschlossen werden. Bis zum 13. Oktober (Samstag) soll das Pflaster durch eine Asphaltdecke ausgetauscht worden sein. Eine innerörtliche Umleitung über die Gemeindestraßen Karlshofstraße und Im Steinfeld wird eingerichtet. (crö/Foto: Röder)