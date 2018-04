Auf Du und Du mit  US-TV-Star David Hasselhoff

„Baywatch“ und „Knight Rider“ – mit den beiden Kultserien der 1980er-Jahre ist der blauäugige Hüne zum Idol einer Generation geworden. Am Mittwoch gab „The Hoff“ ein Konzert in der Rittal-Arena in Wetzlar. Tausende kamen dorthin und feierten den heute 65-Jährigen.

Ihren ganz persönlichen Moment mit dem US-Star hat die Wallauerin Kathrin Müller in Marburg erlebt.

„Echt ein Netter, der Mister Hasselhoff“

„Ich habe David Hasselhoff in dem Restaurant Bückingsgarten getroffen“, erzählt sie. „Er und seine Frau waren dort und haben zu Mittag gegessen.“ Kathrin Müller zögerte nicht lange und fragte den TV-Rettungsschwimmer nach einem Foto – „und er hat sofort ,Ja‘ gesagt“, freut sich die Wallauerin. Ihr Fazit der Begegnung: „Echt ein Netter, der Mister Hasselhoff.“

An jenem Tag war der Schauspieler übrigens auch in anderen Ecken der Uni-Stadt unterwegs. Unter anderem unternahm er eine kurze Bootstour auf Lahn - den „Baywatch“-Star zieht es eben auch im etwas gesetzteren Alter immer wieder ans Wasser. (crö)