Aufhebung des Abkochgebotes

Trinkwasser ZMW gibt Entwarnung für Teile von Gladenbach

Gladenbach „Mit sofortiger Wirkung ist das Abkochgebot des Trinkwassers in den betroffenen Bereichen der Kernstadt Gladenbach und in Römershausen uneingeschränkt aufgehoben.“ Das teilt am Freitag Dirk Ficht vom Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) mit.

