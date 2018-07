Aus 16 Brunnen fließt Trinkwasser

Seit Anfang Juli ist Marburg „Blue Community“ (wir berichteten). Damit bekennt sich die Unistadt selbstverpflichtend zu den mit der Initiative verbundenen Grundsätzen. Die beinhalten, dass Wasser als Menschenrecht anerkannt wird, Wasserdienstleistungen in der öffentlichen Hand bleiben, Leitungswasser statt Flaschenwasser getrunken werden sollte und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern gepflegt wird.

Aus Bären-, Löwen- oder Schweinsköpfen fließt das Wasser, das auch daheim aus der Leitung kommt

Im Gegensatz zum Genuss von Trinkwasser aus der Leitung werden durch den Konsum von abgepacktem Mineral- und Tafelwasser aus Plastik- oder Glasflaschen große Mengen an Ressourcen verbraucht und Kohlendioxid freigesetzt. Dabei werden nicht nur für die Herstellung der Mehrweg- und Einwegflaschen selbst Rohstoffe und Energie verbraucht. Auch deren Transport, die Reinigung und der anschließende Recycling- beziehungsweise Entsorgungsprozess belasten Umwelt und Klima. Vor allem der Gebrauch von Plastikflaschen ist in Zeiten einer zunehmenden Belastung von Natur und Umwelt durch Kunststoffe unnötig. Denn in der Folge entstehen Probleme, wie beispielsweise die Ausbreitung von Mikroplastik in den Weltmeeren, die nicht nur unser Ökosystem, sondern auch die Gesundheit der Menschen bedrohen.

Trinkwasser aus der Leitung ist in Deutschland eines der am besten kontrollierten Lebensmittel und von erstklassiger Qualität. Dieses gute Wasser gibt es auch öffentlich an den Trinkwasserbrunnen in der Stadt. Von den knapp 70 öffentlichen Brunnen und Wasserspielen sind 16 für Trinkwasser ausgewiesen. Das heißt: Aus Bären-, Löwen- oder Wildschweinköpfen sowie mehr oder weniger kunstvoll gestalteten Hähnen fließt das gleiche Wasser, das auch zu Hause aus der Leitung kommt. Gleiches gilt für die Trinkwasserbrunnen in den Schulen. Neun von zehn Schulen in der Stadt haben einen solchen Brunnen, der Wasser zum Trinken bietet. Sie alle sind gekennzeichnet: Ein Schild mit einem Becher-Symbol weist auf die Trinkqualität des Wassers hin. Ist der Becher durchgestrichen, ist das Wasser nicht zum Trinken geeignet. (red)

DORT GIBT ES TRINKWASSERBRUNNEN IN MARBURG