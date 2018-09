Aus Blumentöpfen werden bunte Trommeln

WORKSHOP Gladenbacher Kinder basteln aus Alltagsgegenstände kleine Instrumente

Gladenbach Junge Instrumentenbauer waren in Gladenbach am Werk. Sie verwandelten Blumentöpfe, Bierkorken und Strohhalme in Trommeln, Rasseln und Panflöten.

