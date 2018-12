Ausverkauft: Kathy Kelly trifft Hinterländer Blasmusik

Welch ein Abschluss für das Jubiläumsjahr des Musikvereins Bad Endbach: Die „Hinterländer Blasmusik“ hat am Sonntagabend ein ausverkauftes Konzert in der katholischen Kirche Maria Königin in Gladenbach gespielt. Die Musiker unter der Leitung von Michael Werner standen dabei mit einem echten Star auf der Bühne: Kathy Kelly. (Foto: Röder)