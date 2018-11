Auto geht in Flammen auf

FEUER Polizei geht von Brandstiftung aus / Keine Verletzten in Eckelshausen

Die Feuerwehr musste am frühen Freitagmorgen in Eckelshausen ein brennendes Auto löschen. (Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv)

Biedenkopf-Eckelshausen In der Nacht zum Freitag (16. November) ist in Eckelshausen ein Auto ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand.