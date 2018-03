Auto kracht in Bus, Fahrer flüchtet zu Fuß

Der Unfall geschah gegen 17.30 Uhr nahe der Abzweigung nach Holzhausen. Die Busfahrerin kam mit ihrem Gefährt aus Richtung Gladenbach. Sie war allein im Bus und gab an, das entgegenkommende Auto sei schon „schleudernd aus der Kurve herausgekommen“.

Der Fahrer des Opel Insignia Kombi war laut Polizei bei einsetzendem Regen zu schnell auf der Straße unterwegs und verlor die Kontrolle über den Wagen. Die Kollision war dann so heftig, dass am Bus die vordere linke Seite aufgerissen wurde. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls eine Böschung hinunter geschleudert, der Motorblock flog aus dem Wagen. Der Opel-Fahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort.

Polizei und Notarzt gingen wegen der Schäden am Autowrack davon aus, dass die Person am Steuer aller Wahrscheinlichkeit nach eine schwere Bauchverletzung davongetragen haben müsse. Deshalb forderten die Beamten einen Hubschrauber zur Unterstützung bei der Suche an.

Kurze Zeit später meldeten sich Anwohner aus Bellnhausen bei der Polizei. Ihnen war eine offensichtlich betrunkene Person im Ort aufgefallen. Die Beamten fanden den Mann, einen 31-Jährigen aus der Gemeinde Bad Endbach, dort mit Alkoholfahne. Er hatte das Unfallauto gefahren und war entgegen der Befürchtungen des Notarztes nur leicht verletzt. Wie die Busfahrerin kam er ins Krankenhaus.

Eine Blutprobe bei dem 31-Jährigen ergab einen Alkoholpegel von 1,89 Promille. (val)