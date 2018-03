Auto kracht in Traktor

Laut Polizei fuhr der Autofahrer in Höhe der Rüchenbacher Hecke beim Abzweig Mornshausen/S. hinter einem Lastwagen und einem Traktor her. Als der Mann beide Fahrzeuge überholen wollte, fuhr er in den abbiegenden Traktor. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die B 255 war zwischen Gladenbach und Lohra in beide Richtungen gesperrt. Wie hoch der an den Fahrzeugen entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. (red/Foto: Stein)