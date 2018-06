Autosccooter-Streit: Gericht weißt Kreusers Beschwerde zurück

Somit ist die Zulassung des Zwei-Säulen-Autoscooters von Sascha Kalbfleisch aus Bad Wildungen, für den sich der Magistrat entschieden hatte, rechtmäßig. Dies teilte Gladenbachs Hauptamtsleiterin Bianka Möller-Balzer am Montagnachmittag dieser Zeitung mit.

Zuvor war der Diedenshäuser Schausteller Herbert Kreuser Mitte Juni vor dem Verwaltungsgericht in Gießen mit zwei Eilanträgen gescheitert.

Mit diesen wollte er erreichen, dass seine Fahrgeschäfte, ein Zwei-Säulen- und ein Acht-Säulen-Autoscooter, für den diesjährigen Kirschenmarkt zugelassen werden.

Das Gießener Gericht erkannte allerdings Kreusers Einwände gegen das Ergebnis der Bewertungen im Auswahlverfahren der Stadt nicht an. Daraufhin ging Kreuser zur nächsthöheren Instanz, den Verwaltungsgerichtshof in Kassel.

Stadt siegt im Autoscooter-Streit

Vom achten Senat des Verwaltungsgerichtshof Kassel erhielt die Stadt am Montagnachmittag die Nachricht, dass die Beschwerde Kreusers zurückgewiesen wurde. „Und dieser Beschluss ist unanfechtbar“, erklärte Bianka Möller-Balzer. Die Stadt gewinnt somit den diesjährigen juristischen Autoscooter-Streit in letzter Instanz. Die Kosten des Verfahrens muss Kreuser tragen.

Der Diedenshäuser wird dennoch auf dem Kirschenmarkt dabei sein - aber nicht mit einem Autoscooter: In diesem Jahr ist die Familie Kreuser mit einer Pizza-Hütte und dem „Enten-Angeln“ auf dem offiziell am Donnerstagabend, 28. Juni, beginnenden Volksfest in Gladenbach vertreten.