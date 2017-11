Autoscooter-Probeaufbau hat begonnen

Von Edgar Meistrell

Gladenbach Die nicht enden wollende Geschichte um die Vergabe des Autoscooter-Platzes zum Kirschenmarkt in Gladenbach geht in die nächste Runde. Seit Mittwochmittag um 12 Uhr baut Schausteller Sascha Kalbfleisch sein Fahrgeschäft auf.

Diesen Probelauf hat die Stadt Gladenbach als Bewerbungsbedingung gemacht. Kalbfleisch war bis 2016 der Stamm-Autoscooter beim sommerlichen Kirschenmarkt. Der Bad Wildunger Schausteller kennt also den Standplatz ganz genau.

Er schaute mit zwei Lastzügen und vier Mitarbeitern auf dem Rückweg von einem Markt in Schlüchtern mal eben im Hinterland vorbei. Einmal aufbauen, begutachten lassen und wieder abbauen, so sein Tagesziel. Dann geht es am Abend in Richtung Heimat.

Am Freitag kommt dann der nächste Schausteller angereist. Für die kommende Woche sind weitere Bewerber mit ihren Fahrgeschäften angekündigt.

Dadurch fallen im oberen Teil des Marktplatzes während dieser Zeit die Parkreihen weg. Und auch die Zufahrt zur Schule ist entsprechend eingeschränkt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.