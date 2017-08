Von Edgar Meistrell

Autowerkstatt brennt

FEUER Hoher Sachschaden am frühen Donnerstagmorgen in Eckelshausen

Biedenkopf-Eckelshausen Eine dicke Rauchsäule ist in der Nacht das Lahntal hinabgezogen. In einer Autowerkstatt in Eckelshausen hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Gegen 2.15 Uhr wurden die ersten Kräfte alarmiert.

Copyright © mittelhessen.de 2017