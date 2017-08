Autowerkstatt steht in Flammen

Von Edgar Meistrell

FEUER Hoher Sachschaden am frühen Donnerstagmorgen in Eckelshausen

In Biedenkopf-Eckelshausen hat es am frühen Donnerstagmorgen in einer Autowerkstatt gebrannt. (Foto: Meistrell)

Biedenkopf-Eckelshausen Eine dicke Rauchsäule ist in der Nacht das Lahntal hinabgezogen. In einer Autowerkstatt in Eckelshausen hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Gegen 2.15 Uhr wurden die ersten Kräfte alarmiert.