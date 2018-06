Von Hartmut Bünger

Bad muss für einen Tag schließen

Vandalismus Unbekannte verunreinigen das Wasser und beschädigen das Becken

Biedenkopf Das Lahnauenbad in Biedenkopf hat am Montag für einen Tag schließen müssen. Der Grund: Unbekannte Täter hatten die Becken in der Nacht zu Montag beschädigt und das Wasser verunreinigt.

