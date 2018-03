Bagger reißt Loch in Gasleitung: Heizungen schalten auf Störung

Bei Bauarbeiten in Bad Berleburg hat ein Bagger eine Gasleitung so stark beschädigt, dass stundenlang Gas in die Luft entwichen ist. Da über der Leckstelle eine Hochspannungsleitung verläuft, wurde am Donnerstag aus Sicherheitsgründen zeitweise der Strom abgeschaltet. Betroffen waren nach Angaben des Netzbetreibers Westnetz etwa 14 000 Menschen in der Stadt im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Der Bagger hatte die Ferngasleitung bei Fräsarbeiten aufgeschlitzt. Durch die Leitung werde das Gas mit sehr hohem Druck transportiert, sagte der Westnetz-Sprecher. Deshalb sei das ausgetretene Gas bis in 40 Meter Höhe geströmt. Um das Leck abdichten zu können, musste zunächst der Druck in der Leitung nach und nach verringert werden.

Anwohner müssen Wohnungen verlassen

Die Polizei hatte den Umkreis des Lecks abgesperrt, Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden in einem Berufskolleg betreut. Am Nachmittag sei der Großteil der Stadt wieder mit Strom versorgt worden, sagte der Westnetz-Sprecher. Bis zum Abend sollten nach Angaben der Kreisverwaltung alle Haushalte und Betriebe wieder Strom haben.

Der Vorfall im Landkreis Siegen-Wittgenstein hat auch Auswirkungen aufs Hinterland, wie Sandra Hübner von der EAM am Nachmittag mitteilte. „Über diese Transportleitung wird auch unser Netz im Raum Biedenkopf mit Gas versorgt.“

Heizungen im Störungsmodus

Um eine Unterbrechung der Gasversorgung in den betroffenen Kommunen Biedenkopf, Dautphetal und Breidenbach zu vermeiden, wurde die Versorgung über eine andere Gasleitung der Westnetz sichergestellt. „Dies hat zur Folge, dass eine andere Gasqualität geliefert wird. Dadurch können Heizungsanlagen in den Störungsmodus schalten“, teilte der Energieversorger EAM mit. Für diesen Fall rät Sandra Hübner, sich an den Heizungsinstallateur zu wenden.

In dringenden Fällen erreichen Sie den Störungsdienst unter: (08 00) 3 42 02 34. (dpa/bün/crö)