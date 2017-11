Basteln, gewinnen und genießen

Kerzenschein Hinterländer Anzeiger lädt am Samstag ab 17 Uhr zum Besuch ein

Gladenbach Zum „Einkauf bei Kerzenschein“ am Samstag in Gladenbach bietet der Hinterländer Anzeiger mehrere Aktionen in seiner Geschäftsstelle am Marktplatz. Diese ist von 17 bis 22 Uhr für Jung und Alt geöffnet.

