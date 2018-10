Von Michael Tietz

Bauarbeiten liegen im Zeitplan

TEICHSTRASSE Vollsperrung in Gladenbach soll am 2. November aufgehoben werden

Gladenbach Seit fünf Wochen wird in der Gladenbacher Innenstadt gebuddelt und planiert, neue Leitungen kommen in die Erde, Abläufe und Hausanschlüsse werden erneuert. Die Bauarbeiten in der Teichstraße liegen im Zeitplan. Am 2. November soll der Verkehr wieder rollen.

