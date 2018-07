Meistrell/Röder

Baustelle B 62: Endspurt in sengender Hitze

Viele Nebenarbeiten sind in den vier Wochen erledigt worden

Biedenkopf-Eckelshausen Unermüdlich brennt die Sonne auf die Bauarbeiter an der Bundesstraße 62 herab. Doch einfach mal eben ein schattiges Plätzchen suchen, ist nicht drin. Am Mittwoch und am Donnerstag (25. und 26. Juli) stehen die Restarbeiten des zweiten Bauabschnitts an.

Copyright © mittelhessen.de 2018