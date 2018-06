Baywatch, Baustellen, Prominenz

Die hatte ihm sein Breidenbacher Amtskollege Christoph Felkl für die nächste Freibad-Eröffnung mitgebracht. Kremer zog sich gleich schon mal um. Das Outfit war den Temperaturen durchaus angemessen.

Zuvor hatte HA-Redaktionsleiter Hartmut Bünger die neue Kirschenkönigin Ann-Marie Runzheimer zum ersten Interview ihrer Amtszeit gebeten. Die 21-jährige Mornshäuserin erzählte von der Wahlnacht und ihren ersten Erfahrungen in Amt und Würden: „Ich habe gestern Nacht eine Stunde für den Gang durch die Fressgasse gebraucht. So viele haben mir gratuliert!“

Auch Hessen-Mobil-Regionalbevollmächtiger Eugen Reichwein stand Hartmut Bünger Rede und Antwort. In der Diskussion ging es um die derzeitige Flut an Baustellen im Hinterland, unter anderem um die Sanierung der B 62 in Eckelshausen. An alle, denen die Baustellen zu viel werden, appellierte Eugen Reichwein: „Wir brauchen mehr Gelassenheit!“

Für die Bewirtung sorgte wie in den vorigen Jahren die Volkstanz- und Trachtengruppe Gladenbach. Bei Kirschenmarkt-Wurstplatte und leckeren Häppchen plauderten die Gäste bis in den frühen Nachmittag.