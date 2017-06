Von Hartmut Bünger

Beck schiebt Windpark an

Stocksol Einnahmen sollen helfen, die die Kita-Gebühren zu halbieren

Angelburg Bürgermeister Thomas Beck (SPD) setzt das Thema „Windpark auf dem Stocksol“ wieder auf die Tagesordnung der Gemeinde. Mit einem eigenen Antrag will er den Bau von Windrädern in der Gemarkung Gönnern in der kommenden Woche voranbringen.

