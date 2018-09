Von Sascha Valentin

Bei Alarm greift ein Rädchen ins andere

SERIE Was geschieht, wenn man die 112 anruft? Biedenkopfer Feuerwehrleute erklären den Ablauf

Biedenkopf Wenn es brennt, müssen in Hessen innerhalb von zehn Minuten die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort sein. Was nötig ist, um diese Hilfsfrist einzuhalten, haben die beiden Biedenkopfer Wehrführer Michael Schäfer und André Lagodny einmal nachgezeichnet.

