Betrüger wollen Geld ergaunern

Marburg-Biedenkopf Die Polizei warnt vor Betrügern, die derzeit versuchen, via Internet an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Wie gehen die Betrüger vor? Laut Polizei erfolgt zunächst auf noch nicht feststehende Weise ein Ausspähen des Computers des Opfers. Wahrscheinlich dient eine infizierte E-Mail dazu, einen Trojaner zu installieren. Nimmt der seine Arbeit auf, manipuliert er das Konto mit der Folge, dass dem Nutzer beim Onlinebanking plötzlich eine tatsächlich gar nicht vorhandene Gutschrift des Finanzamtes angezeigt wird.

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf waren es in zwei Fällen jeweils 2200 Euro. Zeitgleich wird die Rücküberweisung der „irrtümlichen Gutschrift“ gefordert und es erfolgt eine Sperrung der weiteren Funktionen des Onlinebankings. Diese Sperre kann dann nur durch Drücken eines Buttons zur Rücküberweisung freigegeben werden.

Wer klickt, verliert bares Geld

Diesen Button drückte eine Kundin am Donnerstag, 21. Dezember, was den Verlust von 2200 Euro zur Folge hatte. Eine weitere Frau sah ebenfalls einen vom „falschen Finanzamt“ überwiesenen Betrag in Höhe von 2200 Euro. Hier schlug die Rücküberweisung glücklicherweise fehl und sie blieb ohne finanziellen Schaden.

„Ist das Geld erst einmal transferiert, wird es schwer, den ausgezahlten Betrag zurückzubuchen“, sagt Polizeisprecher Jürgen Schlick und rät, auf keinen Fall Geld zu überweisen oder den Button für Rücküberweisung zu betätigen.

Betroffene sollten schnellstmöglich Kontakt mit der Polizei aufnehmen und Anzeige erstatten. Unter Umständen können Sie durch schnelles und rechtzeitiges Handeln ihr Geld zurückbekommen.

Prävention ist wichtig

Die Beamten empfehlen Opfer der Internetgaunerei:

Schalten Sie umgehend ihre Bank ein und versuchen Sie, den überwiesenen Betrag zurückbuchen zu lassen.

Überprüfen Sie ihren PC gründlich auf mögliche Schadsoftware. Unter www.polizei-beratung.de oder www.onlinewarnungen.de gibt es unter den Stichworten Phishing oder Spam zahlreiche Hinweise, wie man sich vor Schadstoffsoftware schützen kann und wie man gefährliche Nachrichten erkennt und wie man sich beziehungsweise seinen Computer vor unbefugtem Zugriff schützen kann. (crö)