Von Jennifer Stein

Bezahlbaren Wohnraum bieten

BILANZ Hinterländer Baugenossenschaft investiert 1,1 Millionen Euro in ihre Häuser

Gladenbach Die Baugenossenschaft Biedenkopf hat im vergangenen Jahr etwa 1,1 Millionen Euro in ihre Wohnungen investiert. Aus dem 2017 erzielten Jahresüberschuss soll nun ein Betrag in Höhe von 21 500 Euro als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet werden.

